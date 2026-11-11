В ноябре самой высокооплачиваемой должностью в Ростове стал мобильный банкир

В топ также вошли инженер-конструктор зданий и сооружений (до 120 тыс. рублей) и эксперт по инженерно-техническому направлению (от 100 тыс. рублей). Лучшие предложения в городе представлены в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж и IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.