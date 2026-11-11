В ноябре самой высокооплачиваемой должностью в Ростове стал мобильный банкир
В Ростове-на-Дону в ноябре больше всего работодатели готовы платить мобильному банкиру — до 250 тыс. рублей. В объявление также включены обучение и корпоративные скидки. Об этом сообщили аналитики портала SuperJob.
Второе место в рейтинге заняла вакансия врача-психиатра-нарколога с зарплатой от 130 тыс. рублей: кандидату требуются профильное высшее образование и действующий сертификат специалиста. Замыкает тройку автослесарь по ремонту грузового транспорта — до 150 тыс. рублей.
В топ также вошли инженер-конструктор зданий и сооружений (до 120 тыс. рублей) и эксперт по инженерно-техническому направлению (от 100 тыс. рублей). Лучшие предложения в городе представлены в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж и IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.
Общероссийская картина выглядит иначе: в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре и Челябинске в топе зарплатных предложений — врачи. Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150 тыс. рублей в месяц разместили работодатели только двух столиц, для квалифицированных рабочих — Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Вакансии водителей с оплатой выше этой планки вошли в топ Волгограда, Екатеринбурга, Самары и Уфы.
Среди других заметных позиций по городам: руководитель отдела продаж недвижимости в Москве, главный бухгалтер в Санкт-Петербурге и Челябинске, главный энергетик в Волгограде, личный ассистент руководителя в Екатеринбурге, руководитель IT-проектов в Казани, главный врач стоматологии в Красноярске.