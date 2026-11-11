КЭАЗ модернизирует энергосети Казахстана
Оборудование курского завода установлено на 11 подстанциях в Павлодаре
Российское электротехническое оборудование КЭАЗ применено при строительстве 11 комплектных трансформаторных подстанций и участков кабельных линий напряжением 10 и 0,4 кВ в городе Павлодаре Республики Казахстан. Проект реализован для АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» (ПРЭК) и стал продолжением многолетнего сотрудничества компаний в сфере развития распределительной инфраструктуры.
Развитие городской энергетики
Развитие распределительных сетей обеспечивает устойчивое энергоснабжение городов, создает условия для подключения новых потребителей и поддерживает расширение жилой и промышленной застройки. При этом электросетевым компаниям необходимо одновременно наращивать доступную мощность и обеспечивать надежную работу инфраструктуры в течение всего срока эксплуатации. В рамках проекта ПРЭК решала несколько задач: повысить надежность электроснабжения, увеличить пропускную способность сетей 0,4–10 кВ и заменить изношенные участки инфраструктуры. Строительство новых подстанций создало дополнительные возможности для технологического присоединения потребителей.
Подстанции расположены в разных районах Павлодара и обеспечивают электроэнергией физических и юридических лиц, включая жителей частного сектора и многоквартирных домов. В результате реализации проекта суммарная мощность объектов увеличилась с 4350 до 6590 кВА, рассказали в КЭАЗ.
Обновление инфраструктуры также упростило оперативное обслуживание оборудования и позволило привести внешний вид объектов к единому стандарту. При выборе оборудования для ПРЭК учитывались требования к работе распределительных сетей, устойчивость аппаратов к коммутационным нагрузкам и климатическим условиям региона. Дополнительное значение имел опыт эксплуатации оборудования КЭАЗ на действующих энергообъектах компании.
Решения под требования заказчика
Комплектация трансформаторных подстанций осуществлялась при участии КЭАЗ и Алма-Атинского электромеханического завода. Стороны согласовали состав оборудования с учетом проектных характеристик и сроков реализации строительства. В распределительных устройствах высокого и низкого напряжения (РУВН и РУНН) применено оборудование КЭАЗ. Возможность адаптации комплектации под требования проекта и соблюдение согласованных сроков поставок позволяет учитывать как текущие задачи строительства, так и перспективы развития инфраструктуры.
Директор по зарубежным продажам КЭАЗ Евгений Майоров отметил:
«Расширение сотрудничества с энергетическими компаниями Казахстана — закономерный этап нашей работы на внешних рынках. Мы выстраиваем долгосрочное партнерство и предлагаем оборудование под конкретные задачи распределительных сетей.
Для проекта ПРЭК наши инженеры подобрали оборудование с высоким запасом прочности, гибкими настройками защиты и широким выбором исполнений. Многолетний опыт совместной работы позволяет нам точно учитывать специфику местных распределительных сетей и оперативно обеспечивать партнеров надежными решениями для новых инфраструктурных задач».
Результаты и перспективы
Все 11 комплектных трансформаторных подстанций смонтированы и введены в эксплуатацию. Генеральный директор АО «Павлодарская РЭК» Александр Глотов отметил, что применение оборудования КЭАЗ позволило обеспечить выполнение требований к надежности электроснабжения и безопасности обслуживания объектов.
«Обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей и безопасную эксплуатацию электрооборудования — стратегические задачи АО "ПРЭК". Оборудование КЭАЗ помогает нам решать эти задачи: автоматические выключатели обеспечивают своевременное отключение поврежденных участков электроустановок, а конструктивные характеристики аппаратов позволяют безопасно выполнять работы по их обслуживанию», — подчеркнул он.
Сотрудничество КЭАЗ и ПРЭК продолжается в рамках новых инфраструктурных проектов. В 2026 году российский производитель поставил очередную партию автоматических выключателей для комплектации десяти трансформаторных подстанций Аксусского подразделения электрических сетей ПРЭК. Совместный реализованный проект демонстрирует, что партнерство российских производителей и казахстанских энергетических компаний позволяет кастомизировать электротехнические решения к требованиям конкретной инфраструктуры и долгосрочным планам развития сети. Такое взаимодействие обеспечивает соответствие оборудования отраслевым требованиям, техническое сопровождение на основных этапах и более предсказуемую реализацию проектов по модернизации распределительной инфраструктуры.
АО КЭАЗ, ИНН 4629003691,Реклама