КЭАЗ модернизирует энергосети Казахстана

Сотрудничество КЭАЗ и ПРЭК продолжается в рамках новых инфраструктурных проектов. В 2026 году российский производитель поставил очередную партию автоматических выключателей для комплектации десяти трансформаторных подстанций Аксусского подразделения электрических сетей ПРЭК. Совместный реализованный проект демонстрирует, что партнерство российских производителей и казахстанских энергетических компаний позволяет кастомизировать электротехнические решения к требованиям конкретной инфраструктуры и долгосрочным планам развития сети. Такое взаимодействие обеспечивает соответствие оборудования отраслевым требованиям, техническое сопровождение на основных этапах и более предсказуемую реализацию проектов по модернизации распределительной инфраструктуры.