Продажи лекарств до 100 рублей в Ростовской области упали на 16% за два года

Часть препаратов за два года перешла из категории до 100 руб. в более дорогой сегмент. Так, средняя цена упаковки обезболивающего «Кеторол Экспресс» (10 мг, 20 таблеток) выросла с 91,1 до 123,8 руб., препарата для снижения кислотности желудка «Омепразол-Акрихин» (20 мг, 30 капсул) — с 89,3 до 115,4 руб. Упаковка «Индапамида Ретард» от повышенного давления (1,5 мг, 30 таблеток) подорожала со 90,8 до 113 руб.