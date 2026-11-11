Продажи лекарств до 100 рублей в Ростовской области упали на 16% за два года
Количество упаковок лекарственных препаратов стоимостью до 100 руб., проданных в аптеках Ростовской области, за два года сократилось на 16% — с 30,9 млн за январь–сентябрь 2024 года до 26 млн за аналогичный период 2026 года. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в аналитической компании DSM Group.
Доля этой категории в общем объеме проданных упаковок снизилась с 36% до 27,7%. В денежном выражении продажи дешевых препаратов уменьшились на 8,3%, с 1,59 млрд до 1,46 млрд руб., а их доля в выручке аптек от продажи лекарств — с 5,5% до 3,6%.
Часть препаратов за два года перешла из категории до 100 руб. в более дорогой сегмент. Так, средняя цена упаковки обезболивающего «Кеторол Экспресс» (10 мг, 20 таблеток) выросла с 91,1 до 123,8 руб., препарата для снижения кислотности желудка «Омепразол-Акрихин» (20 мг, 30 капсул) — с 89,3 до 115,4 руб. Упаковка «Индапамида Ретард» от повышенного давления (1,5 мг, 30 таблеток) подорожала со 90,8 до 113 руб.
Сократилось и само количество товарных позиций в самом дешевом ценовом сегменте — более чем на четверть: с 3580 в январе–сентябре 2024 года до 2650 в аналогичном периоде 2026 года.
Одновременно выросли продажи лекарств дороже 1000 руб.: количество реализованных упаковок увеличилось на 61,1%, с 5,5 млн до 8,8 млн, а в деньгах — на 79%, до 18 млрд руб. Доля этой категории в выручке аптек достигла 44,2% против 34,7% два года назад.
Всего за январь–сентябрь 2026 года аптеки Ростовской области продали 93,8 млн упаковок препаратов — на 9,2% больше, чем за тот же период 2024 года. В денежном выражении объем продаж вырос на 40,8%, до 40,8 млрд руб.