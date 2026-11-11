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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Волга

Глава СКР запросил доклад о расследовании убийства подростка в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах убийства подростка в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, утром 8 ноября в ночном клубе во время конфликта 17-летний местный житель причинил ножевое ранение своему сверстнику. Пострадавший скончался в медицинском учреждении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Руфия Кутляева