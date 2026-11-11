43% жителей ПФО готовы переехать ради повышения качества жизни

Помимо переезда, ради повышения качества жизни жители ПФО готовы отказаться от отдыха (33%), личного комфорта (32%) и карьерных перспектив (32%). Поступиться высоким заработком согласны 19%, финансовой стабильностью — 18%, здоровьем — 11%. При этом 9% опрошенных не готовы отказываться ни от чего.