43% жителей ПФО готовы переехать ради повышения качества жизни
9% опрошенных не готовы отказываться ни от чего в своей жизни ради ее улучшения
43% опрошенных жителей Приволжского федерального округа готовы отказаться от привычного места жительства ради повышения качества жизни. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра «Россия».
Помимо переезда, ради повышения качества жизни жители ПФО готовы отказаться от отдыха (33%), личного комфорта (32%) и карьерных перспектив (32%). Поступиться высоким заработком согласны 19%, финансовой стабильностью — 18%, здоровьем — 11%. При этом 9% опрошенных не готовы отказываться ни от чего.
Хорошее здоровье и доступную медицину назвали важными составляющими качества жизни 64% респондентов из ПФО. Еще 47% выделили высокий и стабильный доход, 46% — безопасность и уверенность в завтрашнем дне.