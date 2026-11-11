Главу ЖСК в Саратове осудили за ремонт сетей силами собственной компании

Коллегия Саратовского облсуда во главе с судьей Павлом Царенко отклонила аргументы защиты, указав, что возмещение ущерба за несколько дней до заседания апелляции «носит вынужденный характер и направлено на смягчение уже назначенного наказания», а потому не может считаться добровольным. «Суд пришел к правильному выводу о хищении денежных средств путем обмана. Сообщение заведомо ложных сведений о выполнении работ третьими лицами и последующий вывод средств на аффилированную структуру свидетельствуют о корыстном умысле»,— резюмировала коллегия, оставив приговор без изменения. У Леонида Пилясова остается возможность обжаловать решение в Первом кассационном суде общей юрисдикции.