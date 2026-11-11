Главу ЖСК в Саратове осудили за ремонт сетей силами собственной компании
Леонид Пилясов руководил учрежденным в 1994 году ЖСК «Волгарь» с мая 2023 года по апрель 2025-го. Кооператив обслуживает многоэтажку на ул. Чернышевского, 93/95. 2025 год компания закончила с выручкой 778 тыс. руб. и нулевой прибылью.
«Стройресурс» зарегистрирован в Саратове 3 декабря 2020 года (Rusprofile). На сегодняшний день организация ликвидируется. Единственным учредителем и руководителем является Леонид Пилясов. Также коммерсанту принадлежит компания-тезка, зарегистрированная 8 сентября 2021 года в Тольятти Самарской области. 2025 год саратовский «Стройресурс» закончил с выручкой 3,8 млн руб. (+68% год к году) и прибылью 18 тыс. руб. (+50%). Тольяттинская организация с 2023 года имеет нулевую выручку и убыток от 15 до 300 тыс. руб.