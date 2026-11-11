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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Средняя Волга

Главу ЖСК в Саратове осудили за ремонт сетей силами собственной компании

Леонид Пилясов договорился с подрядчиком, нанял рабочих и получил оплату от ЖСК
Председателя одного из саратовских ЖСК признали виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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Как установило следствие, в июле 2024 года фигурант заключил договор на замену систем холодного и горячего водоснабжения на сумму свыше 1,7 млн руб. Контракт получила компания, фактически передавшая обязанности принадлежащей председателю организации. “Ъ” выяснил, что речь идет об ООО «Теплосервис», Леониде Пилясове и его ООО «Стройресурс». Подробности опубликованы в картотеке судебных дел.

Леонид Пилясов руководил учрежденным в 1994 году ЖСК «Волгарь» с мая 2023 года по апрель 2025-го. Кооператив обслуживает многоэтажку на ул. Чернышевского, 93/95. 2025 год компания закончила с выручкой 778 тыс. руб. и нулевой прибылью.

Осенью 2024 года осужденный подписал акт приемки, в котором содержались недостоверные сведения об объеме и качестве выполненных работ. После этого подрядчик получил полную оплату. Силовики оценили причиненный собственникам помещений ущерб более чем в 300 тыс. руб. Октябрьский районный суд Саратова дал председателю два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Как установило следствие, председатель и директор «Теплосервиса» договорились о том, что последний не будет выполнять работы, а обязанности передаст господину Пилясову и неофициально нанятым им рабочим. После подписания документов о приемке работ «Теплосервис» начал получать оплату частями, затем перечисляя деньги «Стройресурсу». Транзит прервался в январе 2025 года, когда члены правления ЖСК обнаружили некачественный ремонт водопровода и заблокировали последний платеж 239 тыс. руб. К этому моменту «Стройресурс» уже получил около 1,45 млн руб.

«Стройресурс» зарегистрирован в Саратове 3 декабря 2020 года (Rusprofile). На сегодняшний день организация ликвидируется. Единственным учредителем и руководителем является Леонид Пилясов. Также коммерсанту принадлежит компания-тезка, зарегистрированная 8 сентября 2021 года в Тольятти Самарской области. 2025 год саратовский «Стройресурс» закончил с выручкой 3,8 млн руб. (+68% год к году) и прибылью 18 тыс. руб. (+50%). Тольяттинская организация с 2023 года имеет нулевую выручку и убыток от 15 до 300 тыс. руб.

В ходе следствия строительно-техническая экспертиза показала, что реальный объем работ и стоимость использованных материалов значительно отличаются от локальной сметы. Стоимость невыполненных работ и «повисших» в воздухе материалов суд оценил в 326,8 тыс. руб. Адвокаты осужденного настаивали, что их клиент только нарушил порядок документооборота, самовольно заменив материалы на более дешевые аналоги, а насчитавшая хищение экспертиза математически неверна. По данным защиты, реальный ущерб ЖСК якобы составил 11,2 тыс. руб., а на сумму в 101 тыс. руб. в подвалах кооператива остались неиспользованные трубы и фитинги. Также представители Леонида Пилясова указали: после вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции подзащитный полностью возместил кооперативу материальный ущерб.
Коллегия Саратовского облсуда во главе с судьей Павлом Царенко отклонила аргументы защиты, указав, что возмещение ущерба за несколько дней до заседания апелляции «носит вынужденный характер и направлено на смягчение уже назначенного наказания», а потому не может считаться добровольным. «Суд пришел к правильному выводу о хищении денежных средств путем обмана. Сообщение заведомо ложных сведений о выполнении работ третьими лицами и последующий вывод средств на аффилированную структуру свидетельствуют о корыстном умысле»,— резюмировала коллегия, оставив приговор без изменения. У Леонида Пилясова остается возможность обжаловать решение в Первом кассационном суде общей юрисдикции.
Дарья Васенина