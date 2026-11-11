Над Кубанью и Крымом, а также другими регионами РФ сбили 627 дронов
В ночь на 11 ноября над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими российскими регионами перехватили и уничтожили 627 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
О работе дежурных сил ПВО отчитались в Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, Московском регионе. Беспилотники сбили над Республикой Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место подразделения МЧС России. Погибших и пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.