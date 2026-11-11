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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Минобороны: над Ростовской областью и другими регионами РФ уничтожили 627 дронов

В ночь на 11 ноября над Ростовской областью и другими российскими регионами перехватили и уничтожили 627 украинских дронов. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе дежурных сил ПВО отчитались: в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, Краснодарском крае, Московском регионе. Беспилотники сбили над Республиками Крым и Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.
Как ранее писал «Ъ-Ростов, около 40 БПЛА сбили в Боковском, Верхнедонском, Миллеровском Шолоховском и Чертковском раойнах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Мария Хоперская