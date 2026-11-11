В Кировской области за девять месяцев вакцинировали 85 млн животных и птиц

В Областной ветеринарной лаборатории за этот период провели 19,4 тыс. исследований на африканскую чуму свиней. Проверяли материалы от домашних свиней и диких кабанов, а также поступающую свиноводческую продукцию. Еще 11,4 тыс. исследований провели на высокопатогенный грипп птиц.