В Кировской области за девять месяцев вакцинировали 85 млн животных и птиц
В Кировской области за девять месяцев специалисты ветеринарной службы провели 1,5 млн диагностических исследований на заразные болезни животных и 85 млн вакцинаций. Профилактическими обработками охватили более 20 млн голов, сообщил пресс-центр правительства региона.
В Областной ветеринарной лаборатории за этот период провели 19,4 тыс. исследований на африканскую чуму свиней. Проверяли материалы от домашних свиней и диких кабанов, а также поступающую свиноводческую продукцию. Еще 11,4 тыс. исследований провели на высокопатогенный грипп птиц.
Для предотвращения распространения опасных заболеваний в регионе также проводят ветеринарно-санитарные обследования сельскохозяйственных предприятий.