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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье завершили сев озимых под урожай 2027 года

В Ставропольском крае завершен сев озимых зерновых культур — под урожай будущего года засеяно около 2 млн га. Работы проведены в оптимальные агротехнические сроки, что позволяет рассматривать их как основу будущего урожая, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Правительство России приняло решение о выделении средств на новые меры поддержки сельхозпроизводителей. Для Ставрополья предусмотрено более 2 млрд рублей на погектарные субсидии. Они позволят частично компенсировать затраты аграриев на проведение озимого сева — подготовку почвы, внесение удобрений, защиту растений и другие агротехнологические работы.
Краевой минсельхоз в настоящее время готовит нормативную базу для предоставления субсидий. О сроках приема заявок и условиях отбора в ведомстве обещают сообщить дополнительно.
Мария Хоперская