На Ставрополье завершили сев озимых под урожай 2027 года

Правительство России приняло решение о выделении средств на новые меры поддержки сельхозпроизводителей. Для Ставрополья предусмотрено более 2 млрд рублей на погектарные субсидии. Они позволят частично компенсировать затраты аграриев на проведение озимого сева — подготовку почвы, внесение удобрений, защиту растений и другие агротехнологические работы.