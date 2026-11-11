На Ставрополье завершили сев озимых под урожай 2027 года
В Ставропольском крае завершен сев озимых зерновых культур — под урожай будущего года засеяно около 2 млн га. Работы проведены в оптимальные агротехнические сроки, что позволяет рассматривать их как основу будущего урожая, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Правительство России приняло решение о выделении средств на новые меры поддержки сельхозпроизводителей. Для Ставрополья предусмотрено более 2 млрд рублей на погектарные субсидии. Они позволят частично компенсировать затраты аграриев на проведение озимого сева — подготовку почвы, внесение удобрений, защиту растений и другие агротехнологические работы.
Краевой минсельхоз в настоящее время готовит нормативную базу для предоставления субсидий. О сроках приема заявок и условиях отбора в ведомстве обещают сообщить дополнительно.