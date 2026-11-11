На «Роза Хутор» выпал первый снег

«В высокогорной зоне этот снег с высокой вероятностью сохранится и станет первым заделом к открытию сезона, — рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов. — Впереди — еще несколько дней холодной погоды, умеренный снег в середине предстоящей недели. Все это даст возможность сформировать базовый слой для подготовки горнолыжных трасс».