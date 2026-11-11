В Татарстане повысят штрафы за нарушения решений антитеррористических комиссий
Их размер составит от 5 тысяч рублей для граждан до 300 тысяч рублей для юрлиц
В Татарстане предложили увеличить административные штрафы за неисполнение или нарушение решений антитеррористических комиссий. Соответствующий законопроект рассмотрел комитет Госсовета республики по законности и правопорядку, сообщила пресс-служба парламента.
Законопроект предусматривает повышение штрафов для граждан с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — с 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — с 50 тыс. до 200–300 тыс. руб. При этом предлагается уравнять санкции за нарушение решений республиканской и муниципальных антитеррористических комиссий.
Как пояснил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, более 65% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к ответственности по этой статье, повторно совершают аналогичные нарушения в течение года. По его словам, действующие штрафы были установлены около десяти лет назад и утратили часть своей реальной стоимости. Законопроект подготовлен к рассмотрению в первом чтении.