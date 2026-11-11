В Татарстане повысят штрафы за нарушения решений антитеррористических комиссий

Как пояснил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, более 65% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к ответственности по этой статье, повторно совершают аналогичные нарушения в течение года. По его словам, действующие штрафы были установлены около десяти лет назад и утратили часть своей реальной стоимости. Законопроект подготовлен к рассмотрению в первом чтении.