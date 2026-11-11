Съезд с Западного подъезда к Краснодару закроют на три недели

Речь об участке на 19-м километре (точка 19+509) — примыкании к автомобильной дороге Западный подъезд к Краснодару. Здесь выполнят устройство кабельных линий, ливневой канализации и водопропускной трубы, а также дорожной одежды. Для этого и потребуется полное перекрытие съезда.