В результате атаки БПЛА в Адыгее загорелась кровля пятиэтажного жилого дома
В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место подразделения МЧС России. Погибших и пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Администрация муниципалитета формирует рабочую комиссию, которая проведет поквартирный обход, чтобы выявить повреждения и оценить их масштаб. По договоренности с застройщиком — группой компаний «Дарстрой» — кровлю дома восстановят в кратчайшие сроки.