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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В результате атаки БПЛА в Адыгее загорелась кровля пятиэтажного жилого дома

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место подразделения МЧС России. Погибших и пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Администрация муниципалитета формирует рабочую комиссию, которая проведет поквартирный обход, чтобы выявить повреждения и оценить их масштаб. По договоренности с застройщиком — группой компаний «Дарстрой» — кровлю дома восстановят в кратчайшие сроки.
Вячеслав Рыжков