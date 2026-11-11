В результате атаки БПЛА в Адыгее загорелась кровля пятиэтажного жилого дома

В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля пятиэтажного жилого дома. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие на место подразделения МЧС России. Погибших и пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.