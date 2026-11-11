В ноябре в Краснодаре пройдут матчи сборных РФ по футболу и баскетболу
В Краснодаре в ноябре пройдут два матча с участием национальных сборных России по футболу и баскетболу. 17 ноября на «Ozon Арене» футбольная команда встретится с Венесуэлой, а 29 ноября баскетболисты сыграют с клубом «Локомотив-Кубань». Последняя встреча будет приурочена к 80-летию краснодарской команды, передает пресс-служба городской администрации.
В состав футбольной сборной России вызваны три игрока, связанные с ФК «Краснодар»: вратарь Станислав Агкацев, защитник Илья Вахания и воспитанник клубной академии Матвей Сафонов.
Матч с Венесуэлой станет для Краснодара второй международной футбольной встречей в 2026 году. В марте на местном стадионе сборная России сыграла с командой Никарагуа.
Баскетбольная сборная России проведет матч в Краснодаре в третий раз. В 2016 году национальная команда встречалась здесь со Швецией в рамках отбора на чемпионат Европы, а в 2018 году — с Францией в квалификации Кубка мира.
Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев назвал встречу со сборной кульминацией празднования юбилея клуба. По его словам, особое значение матчу придает участие в национальной команде воспитанников краснодарской академии.