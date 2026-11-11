Железнодорожное сообщение Краснодара с Новороссийском временно остановят с 16 ноября

Прямое железнодорожное сообщение между Краснодаром и Новороссийском будет полностью приостановлено на несколько дней — на Северо-Кавказской железной дороге изменится движение поездов в сторону Новороссийска и обратно. Как сообщили в РЖД, с 16 по 27 ноября на перегоне Краснодар—Крымская (участок Хабль—Ахтырская) пройдет плановый ремонт пути.