Железнодорожное сообщение Краснодара с Новороссийском временно остановят с 16 ноября
Прямое железнодорожное сообщение между Краснодаром и Новороссийском будет полностью приостановлено на несколько дней — на Северо-Кавказской железной дороге изменится движение поездов в сторону Новороссийска и обратно. Как сообщили в РЖД, с 16 по 27 ноября на перегоне Краснодар—Крымская (участок Хабль—Ахтырская) пройдет плановый ремонт пути.
На время работ электрички из Краснодара будут следовать только до станции Ильская, из Новороссийска — до Абинской. Чтобы пассажиры могли добраться в обратном направлении, назначат дополнительные поезда Ильская—Краснодар и Абинская—Новороссийск.
Корректировка затронет и поезда дальнего следования, идущие в Новороссийск и Анапу: их графики временно изменят. Так, скоростная «Ласточка» №806 сообщением Таганрог—Новороссийск в указанные даты пойдет в объезд Краснодара — через станции Тимашевская и Протока.