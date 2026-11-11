«Россети Тюмень» расширили парк учебного оборудования для ТЭК
«Россети Тюмень» внедрили в процесс подготовки и повышения квалификации персонала новое оборудование – манекены-симуляторы последнего поколения. Ими оснастили восемь подразделений энергокомпании в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Современные имитационные тренажеры используются для отработки алгоритма действий при оказании первой помощи и проведении сердечно-легочной реанимации в образовательных программах флагманского Учебного центра энергетиков в Нижневартовске.
Интерактивное оборудование существенно повышает эффективность тренировок, так как позволяет формировать индивидуальные сценарии с учетом антропометрических параметров обучаемых и моделировать работу как одного, так и двух «спасателей». Симуляционные комплексы непрерывно анализируют состояние «пострадавшего» во время реанимационных действий: наличие дыхания, контроль глубины и частоты нажатий при выполнении компрессий грудной клетки, корректность искусственной вентиляции легких. Объективная оценка готовности к действиям в реальных чрезвычайных ситуациях осуществляется при помощи фиксации допущенных ошибок и развернутой обратной связи.
Директор по управлению персоналом «Россети Тюмень» Павел Юшко подчеркнул, что внедрение новых технологий в учебный процесс является одним из приоритетных направлений развития системы корпоративного обучения.
«Поскольку работа в отрасли сопряжена с рисками, мы стремимся задавать стандарты подготовки энергетиков. Культура безопасности при выполнении производственных задач позволяет в экстренной ситуации действовать быстро и грамотно. А новая технологичная инфраструктура дает возможность не ограничиваться знанием теории и уверенно применять ее на практике», – отметил Павел Юшко.
«Россети Тюмень» активно способствуют развитию компетенций собственного персонала и работников сторонних организаций топливно-энергетического комплекса. С начала 2026 года на образовательной площадке системообразующей территориальной сетевой организации программы по основным направлениям освоили более 2,8 тысячи энергетиков и нефтяников.
АО «Россети Тюмень»Реклама