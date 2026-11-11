«Россети Тюмень» расширили парк учебного оборудования для ТЭК

Интерактивное оборудование существенно повышает эффективность тренировок, так как позволяет формировать индивидуальные сценарии с учетом антропометрических параметров обучаемых и моделировать работу как одного, так и двух «спасателей». Симуляционные комплексы непрерывно анализируют состояние «пострадавшего» во время реанимационных действий: наличие дыхания, контроль глубины и частоты нажатий при выполнении компрессий грудной клетки, корректность искусственной вентиляции легких. Объективная оценка готовности к действиям в реальных чрезвычайных ситуациях осуществляется при помощи фиксации допущенных ошибок и развернутой обратной связи.