Расписание пригородных поездов на Дону скорректируют с 12 по 16 ноября
В Ростовской области с 12 по 16 ноября скорректируют расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в СКППК.
Корректировки затронут маршруты Ростов – Азов, Батайск – Ростов, Волгодонская – Ростов, Ростов – Орловка-Кубанская и другие направления. Причиной изменений названы технические обстоятельства.
Так, 13 ноября поезд № 6401 отправится из Батайска в Ростов в 08:09 и прибудет в 08:29. Электричка № 6872 Ростов – Степная выедет в 08:51 и прибудет на конечную станцию в 10:18.
15 ноября поезд № 6033 Азов – Ростов отправится в 08:44 и прибудет в 09:48. Электричка № 6253 Степная – Ростов будет следовать с 09:17 до 10:14.
Новое время отправления и прибытия предусмотрено также на промежуточных станциях.