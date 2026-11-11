В Пулково задержали рейсы в Ставрополь, Минеральные Воды, Владикавказ и Нальчик

В петербургском Пулково число задержанных или отмененных рейсов на вылет выросло до 33 — задержания затронули, в частности, рейсы в Ставрополь, Минеральные Воды, Владикавказ и Нальчик. Ранее в воздушной гавани задержанными или отмененными значились шесть рейсов, затем — 18.