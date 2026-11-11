В Пулково задержали рейсы в Ставрополь, Минеральные Воды, Владикавказ и Нальчик
В петербургском Пулково число задержанных или отмененных рейсов на вылет выросло до 33 — задержания затронули, в частности, рейсы в Ставрополь, Минеральные Воды, Владикавказ и Нальчик. Ранее в воздушной гавани задержанными или отмененными значились шесть рейсов, затем — 18.
Задержаны вылеты в Сыктывкар, Самару, Сочи, Архангельск, Казань, Красноярск, Салехард, Иркутск, Мурманск, Калининград и ряд других городов. К перечисленным городам Юга России и Северного Кавказа добавляются Грозный, Краснодар, Нижнекамск и Волгоград. Шесть рейсов отложено в Москву, два — в Калининград.
Отменены вылеты пяти воздушных судов в Стамбул и по одному — в Москву, Казань и Тбилиси. Пассажирам задержанных рейсов, по данным аэропорта, предоставляется информация о местах получения питания и напитков.