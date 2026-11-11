В Северной Осетии на трассах в очереди стоят свыше 2,6 тысячи большегрузов

За минувшие сутки в Северной Осетии чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, в электронной очереди на проезд ожидают 1279 большегрузов, еще 1331 машина находится на стоянках.