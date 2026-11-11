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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кавказ

В Северной Осетии на трассах в очереди стоят свыше 2,6 тысячи большегрузов

За минувшие сутки в Северной Осетии чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, в электронной очереди на проезд ожидают 1279 большегрузов, еще 1331 машина находится на стоянках.
Власти продолжают мониторинг обеспеченности региона топливом. В настоящее время в республике имеется 2356 тонн бензина и 2371 тонн дизельного топлива. За последние сутки поступило 1800 тонн бензина и 648 тонн дизтоплива, в пути — еще 1885 тонн бензина и 1240 тонн дизельного топлива.
Мария Хоперская