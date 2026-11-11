Валовой сбор винограда в Дагестане снизился за год на 13,1%
В Дагестане в 2026 году завершена уборка урожая винограда: валовой сбор составил 262,3 тыс. т, сообщили «РБК Кавказ» в региональном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию. Годом ранее валовой урожай достигал 302 тыс. т — показатель снизился на 13,1%.
«Основными причинами снижения урожайности стали прошедшие весной текущего года паводки, в результате которых были частично повреждены виноградные насаждения», — пояснили в комитете.
За пять лет на поддержку и развитие виноградарства в республике направлено 3 млрд рублей, только в 2026 году — 832 млн рублей. До конца года в регионе планируется посадить 800 га новых виноградников.