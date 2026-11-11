Задержки в аэропорту Пулково коснулись в том числе рейсов в Сочи

По данным на 07:44 мск, в расписании аэропорта на среду значатся 20 отмененных рейсов — по 10 на вылет и прилет. Еще 69 рейсов задерживаются более чем на два часа: 32 на вылет и 37 на прилет. Расписание продолжает меняться.