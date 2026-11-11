Задержки в аэропорту Пулково коснулись в том числе рейсов в Сочи
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в петербургском Пулково сняты около 07:30 мск 11 ноября, сообщили в Росавиации. Задержки затронули в том числе туристическое направление Сочи, куда рейсы не могли отправиться более двух часов.
По данным на 07:44 мск, в расписании аэропорта на среду значатся 20 отмененных рейсов — по 10 на вылет и прилет. Еще 69 рейсов задерживаются более чем на два часа: 32 на вылет и 37 на прилет. Расписание продолжает меняться.
Среди отмененных вылетов — рейсы в Стамбул, Москву, Казань и Тбилиси. Помимо Сочи, задержания затронули туристические направления Шарм-эль-Шейх и Хургаду.