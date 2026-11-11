3 млн рублей выделено на ремонт поврежденных при атаке БПЛА школ Новороссийска
Власти Краснодарского края направят 3,15 млн руб. из резервного фонда администрации региона на ремонт образовательных объектов Новороссийска, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации. Средства выделены министерству образования и науки края для предоставления субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям. Это следует из постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева №748, которое изучил «Ъ-Кубань».
Согласно документу, бюджетные ассигнования в размере 3,1527 млн руб. предназначены для непредвиденных расходов, связанных с проведением ремонтных работ на объектах образования после их повреждения. Министерству образования и науки поручено определить порядок и условия предоставления субсидий учреждениям, а также обеспечить адресное использование средств. Конкретные образовательные организации, которым предстоит провести ремонт, в постановлении не перечислены.
Режим чрезвычайной ситуации в Новороссийске был введен 12 августа 2026 года после массированной атаки беспилотников. В результате налета повреждения получили три социальных объекта — общеобразовательная школа, техникум и спортивная школа. Наиболее серьезно пострадала школа №15, где были обнаружены трещины по всей высоте торцевой стены, повреждения инженерных коммуникаций и частичные разрушения внутренних помещений. На время восстановительных работ 186 учеников перевели в соседнюю школу № 16.
В ночь на 9 сентября Новороссийск вновь подвергся массированной атаке БПЛА. Школа №15 пострадала повторно, в здании были выбиты окна. Повреждения также получили два детских сада, поликлиника, православный храм, жилые дома и предприятия. В результате сентябрьской атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 получили ранения.
После двух атак школа №15 была восстановлена и возобновила работу 1 ноября. Во время ремонта в здании укрепили подвальное помещение, заменили оконные блоки, восстановили полы и внутреннюю отделку, выполнили работы на фасаде.