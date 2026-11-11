3 млн рублей выделено на ремонт поврежденных при атаке БПЛА школ Новороссийска

Режим чрезвычайной ситуации в Новороссийске был введен 12 августа 2026 года после массированной атаки беспилотников. В результате налета повреждения получили три социальных объекта — общеобразовательная школа, техникум и спортивная школа. Наиболее серьезно пострадала школа №15, где были обнаружены трещины по всей высоте торцевой стены, повреждения инженерных коммуникаций и частичные разрушения внутренних помещений. На время восстановительных работ 186 учеников перевели в соседнюю школу № 16.