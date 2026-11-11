На Кубани с начала года запустили инвестпроекты на 110 млрд рублей
В Краснодарском крае в январе—сентябре 2026 года реализован 61 инвестиционный проект общей суммой около 110 млрд руб. Их запуск позволил создать 6,6 тыс. рабочих мест. Об этом «РБК ТВ Юг» сообщила директор регионального агентства по привлечению инвестиций Камила Купцова.
Всего на Кубани к маю 2026 года в стадии реализации находилось более 700 инвестпроектов на 4,9 трлн руб. Более 70% из них приходится на промышленность и санаторно-курортную сферу.
Говоря о выборе площадок для инвестиций, Купцова отметила, что привлекательность территории зависит от задач конкретного бизнеса.