Школы и детсады Краснодара работают по обычному расписанию
Учебные заведения Краснодара работают в штатном режиме, в соответствии с расписанием. Об этом сообщили в городской администрации.
Мэр Краснодара Евгений Наумов подчеркнул: если семья решила не отправлять сегодня ребенка в детский сад или школу, пропуск будет считаться по уважительной причине.
О принятом решении родителям предлагается сообщить воспитателю или классному руководителю.
Как добавили в департаменте образования, сегодня дети могут прийти в школу ко второму или третьему уроку, это не будет считаться опозданием.