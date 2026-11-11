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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Школы и детсады Краснодара работают по обычному расписанию

Учебные заведения Краснодара работают в штатном режиме, в соответствии с расписанием. Об этом сообщили в городской администрации.
Мэр Краснодара Евгений Наумов подчеркнул: если семья решила не отправлять сегодня ребенка в детский сад или школу, пропуск будет считаться по уважительной причине.
О принятом решении родителям предлагается сообщить воспитателю или классному руководителю.
Как добавили в департаменте образования, сегодня дети могут прийти в школу ко второму или третьему уроку, это не будет считаться опозданием.
Мария Хоперская