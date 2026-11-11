Отопление на нескольких улицах Кисловодска отключат на три часа
На нескольких улицах Кисловодска 11 ноября 2026 года на три часа приостановят центральное отопление. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Евгений Моисеев. Работы начнутся в 11:00 мск у ЦТП на Велинградской, 8.
Причина отключения — монтаж и переврезка нового пластинчатого водоподогревателя в рамках подготовки к зиме 2026–2027 годов.
Без тепла на время работ останутся детский сад № 22 и дома по адресам: Дзержинского, 43; Велинградской, 5, 8, 19 и 22; Жуковского, 7, 7а и 8; Клары Цеткин, 26, 28, 28а и 42; Широкой, 6, 21, 22 и 24.