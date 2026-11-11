Отопление на нескольких улицах Кисловодска отключат на три часа

На нескольких улицах Кисловодска 11 ноября 2026 года на три часа приостановят центральное отопление. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Евгений Моисеев. Работы начнутся в 11:00 мск у ЦТП на Велинградской, 8.