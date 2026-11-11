Более 53% экспорта Ростовской области в ЮАР пришлось на химическую продукцию

«Мы видим положительную динамику сотрудничества Ростовской области с Южно-Африканской Республикой. Основными товарными группами в экспорте являются химическая продукция (53,4%), продовольственные товары и сырье для их производства (46,6%). Основные товарные группы в импорте — это продовольственные товары и сырье для их производства (94,2%), машиностроительная продукция (4,4%)», — сказал глава регионального ведомства.