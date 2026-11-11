Более 53% экспорта Ростовской области в ЮАР пришлось на химическую продукцию
Более 53% экспорта Ростовской области в Южно-Африканскую Республику приходится на химическую продукцию. Цифры привел министр экономического развития региона Павел Павлов на конференции «Час с торгпредом России».
«Мы видим положительную динамику сотрудничества Ростовской области с Южно-Африканской Республикой. Основными товарными группами в экспорте являются химическая продукция (53,4%), продовольственные товары и сырье для их производства (46,6%). Основные товарные группы в импорте — это продовольственные товары и сырье для их производства (94,2%), машиностроительная продукция (4,4%)», — сказал глава регионального ведомства.
По итогам января—июня 2026 года область заняла второе место в ЮФО по объемам внешнеторгового оборота (33,3%) и экспорта (35,7%). Внешнеторговые операции в этот период регион вел со 128 странами.
Основная доля донского экспорта пришлась на продовольственные товары и сельхозсырье (72%), минеральные продукты (16,6%), машины, оборудование и транспортные средства (5%).