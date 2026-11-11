В Северной Осетии опровергли сообщение о запрете выезда призывникам

Поводом стали публикации в соцсетях и видео с заявлением врио министра экономического развития республики Олега Быкадорова, созданное с помощью нейросети. В ролике утверждалось, что региону якобы поставлена задача призвать 30 тыс. человек, а до выполнения этого плана мужчинам призывного возраста запретят выезд за пределы республики с усилением контроля на выездах.