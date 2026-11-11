В Северной Осетии опровергли сообщение о запрете выезда призывникам
Власти Северной Осетии опровергли информацию о запрете выезда из республики мужчинам призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе центра управления регионом (ЦУР).
Поводом стали публикации в соцсетях и видео с заявлением врио министра экономического развития республики Олега Быкадорова, созданное с помощью нейросети. В ролике утверждалось, что региону якобы поставлена задача призвать 30 тыс. человек, а до выполнения этого плана мужчинам призывного возраста запретят выезд за пределы республики с усилением контроля на выездах.
ЦУР связался с господином Быкадоровым, и тот опроверг эти сведения. «В сети распространяется недостоверная информация о мобилизационных мероприятиях. Эта информация не соответствует действительности: ее тиражируют с целью посеять беспокойство среди населения. Доверяйте только проверенным источникам информации», — заявил он.