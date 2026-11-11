За октябрь в Дагестане выявили 419 нарушений при ввозе зерна

Так, ООО «Зерно Экспо» и ООО «КОЛОС» доставили партии кукурузы общим весом 12,65 тыс. тонн из Ингушетии, а ООО «Даг-Экспорт 05» — 375 тонн пшеницы из Волгоградской области. Компании не известили управление о доставке грузов и не погасили карантинные сертификаты в «Аргус-Фито», что противоречит законодательству в области карантина растений.