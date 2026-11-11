Аграрии Буденновского округа Ставрополья собрали 16,2 тысячи тонн винограда

Виноград в округе выращивают четыре предприятия. Уборка на площади 1,2 тыс. га завершена: валовой сбор составил 16,2 тыс. тонн при средней урожайности 136 ц/га — на 3 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В округе делают ставку на технические сорта, поэтому весь урожай направлен на переработку.