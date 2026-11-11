Аграрии Буденновского округа Ставрополья собрали 16,2 тысячи тонн винограда
Хозяйства Буденновского округа Ставропольского края завершают уборочную кампанию. Виноград убран полностью, плодовые культуры собраны на 70%, сообщили в региональном минсельхозе.
Виноград в округе выращивают четыре предприятия. Уборка на площади 1,2 тыс. га завершена: валовой сбор составил 16,2 тыс. тонн при средней урожайности 136 ц/га — на 3 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В округе делают ставку на технические сорта, поэтому весь урожай направлен на переработку.
Сбор яблок и сливы продолжается: убрано 237 га, или 70% площадей. Яблок собрано 3,1 тыс. тонн, сливы — 533 тонны. Средняя урожайность плодовых достигла 154 ц/га — на 50 ц/га выше уровня 2025 года.
Аграриям региона для проведения работ предоставляют льготные кредиты и субсидии, в том числе из регионального бюджета. За этим направлением по поручению губернатора Владимира Владимирова следит минсельхоз Ставрополья.