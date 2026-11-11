В Гуково и Зверево из-за порыва водовода отключили воду

В Ростовской области из-за порыва водовода на участке между насосными станциями НС-3 и НС-4 с 20:00 10 ноября остановлена подача холодной воды в ряд населенных пунктов Гуково, Зверево, поселки Красносулинского и Каменского районов, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.