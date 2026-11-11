В Гуково и Зверево из-за порыва водовода отключили воду
В Ростовской области из-за порыва водовода на участке между насосными станциями НС-3 и НС-4 с 20:00 10 ноября остановлена подача холодной воды в ряд населенных пунктов Гуково, Зверево, поселки Красносулинского и Каменского районов, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Без водоснабжения остались: поселки Каменского района (х. Волченский, х. Малая Каменка);
населенные пункты Гуковского и Алмазненского направлений (пос. Углеродовский, х. Ясный, мкр. Алмазный, п. Первомайский, х. Молаканский, ст. Замчалово), город Гуково и поселки Красносулинского района (х. Марс, х. Платово, х. Васецкий, х. Бобров, х. Гуково, х. Украинский), пос. шахты 24.
Воды нет также: Зверевское направление и поселки Красносулинского района (п. Чичерино, х. Тацин, х. Комиссаровка, п. Розет, х. Лихой, х. Михайловка, х. Холодный Плес, п. Молодежный, п. Трудовой, п. Первомайский, х. Молаканский).
В Зверево с 22:00 10 ноября воду подают по графику. Насосная станция НС-6 продолжает работать в штатном режиме на пос. шахты 26. Ориентировочное время окончания работ — 14:00 11 ноября.
По состоянию на 06:00 утра все запланированные работы по разрытию котлована и откачке воды были успешно завершены.