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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга

Ульяновские борцы завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

С 31 октября по 3 ноября в Казани прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти Х.Ш. Тимашева среди юношей до 18 лет. Спортсмены сборной Ульяновской области завоевали шесть медалей. Об этом во вторник сообщило министерство физкультуры и спорта Ульяновской области.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Серебряные медали были вручены Эмину Гурбанову (весовая категория до 55 кг), Камилю Каримову (до 65 кг) и Тимофею Меркулову (до 92 кг).
Бронза досталась Дмитрию Чернову (категория до 60 кг), Матвею Зуйкову (до 65 кг) и Роману Севастьянову (до 80 кг).
Андрей Васильев, Ульяновск