Ульяновские борцы завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

С 31 октября по 3 ноября в Казани прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти Х.Ш. Тимашева среди юношей до 18 лет. Спортсмены сборной Ульяновской области завоевали шесть медалей. Об этом во вторник сообщило министерство физкультуры и спорта Ульяновской области.