Ульяновские борцы завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях
С 31 октября по 3 ноября в Казани прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти Х.Ш. Тимашева среди юношей до 18 лет. Спортсмены сборной Ульяновской области завоевали шесть медалей. Об этом во вторник сообщило министерство физкультуры и спорта Ульяновской области.
Серебряные медали были вручены Эмину Гурбанову (весовая категория до 55 кг), Камилю Каримову (до 65 кг) и Тимофею Меркулову (до 92 кг).
Бронза досталась Дмитрию Чернову (категория до 60 кг), Матвею Зуйкову (до 65 кг) и Роману Севастьянову (до 80 кг).