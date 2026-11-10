В Самарской области число детей в приютах за два года сократилось на 23%
Примерно на столько же снизилось число родителей, лишенных или ограниченных в правах
Количество несовершеннолетних в приютах и детдомах Самарской области за два года уменьшилось примерно на четверть (более 23%). Об этом сообщила СМИ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на V Всероссийском форуме «Жить и воспитываться в семье».
По словам Марии Львовой-Беловой, в настоящее время в соцучреждениях региона находятся 774 ребенка, а количество родителей, лишенных или ограниченных в правах, сократилось примерно на 25%.
С конца 2024 года Самарская область в качестве одного из пилотных регионов реализует проект по профилактике социального сиротства «Вызов». По словам губернатора Вячеслава Федорищева, за прошедший период в регионе «223 ребенка возвращены в семьи, 971 ребенок благодаря профилактике остался в родной семье».
Вячеслав Федорищев отметил, что при поддержке Марии Львовой-Беловой Самарская область также станет пилотным проектом по переформатированию учреждений для детей-сирот. Планируется «сократить число детей в учреждениях на 50% к 2030 году», добавил губернатор.