В Самарской области число детей в приютах за два года сократилось на 23%

Количество несовершеннолетних в приютах и детдомах Самарской области за два года уменьшилось примерно на четверть (более 23%). Об этом сообщила СМИ уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на V Всероссийском форуме «Жить и воспитываться в семье».