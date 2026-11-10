На ремонт саратовских больниц в 2027 году направят более 150 млн рублей

Губернатор подчеркнул, что программа является важным дополнением к масштабной модернизации первичного звена здравоохранения. Только в 2026 году на эти цели региону выделили более 1,2 млрд рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Средства направлены на капитальные ремонты в ряде больниц и поликлиник, закупку современного диагностического оборудования (включая аппараты МРТ, КТ, флюорографы и маммографы), а также установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. До конца этого года в областном кардиодиспансере отремонтируют ангиограф, сообщил господин Бусаргин сегодня во время прямой линии. По его словам, деньги на эту цель уже выделили.