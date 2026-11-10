На ремонт саратовских больниц в 2027 году направят более 150 млн рублей
Общая сумма финансирования за два года превысила 300 млн рублей
В 2027 году в Саратовской области продолжится региональная программа по ремонту территорий больниц и поликлиник. В нее войдут более 20 медицинских организаций, финансирование составит свыше 150 млн руб., сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, программа стала дополнением к преобразованиям в сфере здравоохранения. За первые два этапа привели в порядок территории 57 учреждений. Общая сумма финансирования превысила 300 млн руб.
Региональная программа благоустройства территорий медучреждений стартовала в 2025 году и рассчитана на три года. В первый этап вошли 27 больниц и поликлиник, на работы направили свыше 150 млн руб. В 2026 году список расширили до 29 объектов при аналогичном объеме финансирования. Среди них — учреждения в Саратове, Энгельсе, Вольске, Хвалынске, Балакове и других районах области. Во многих случаях комплексный ремонт дворовых территорий не проводился десятилетиями.
Губернатор подчеркнул, что программа является важным дополнением к масштабной модернизации первичного звена здравоохранения. Только в 2026 году на эти цели региону выделили более 1,2 млрд рублей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Средства направлены на капитальные ремонты в ряде больниц и поликлиник, закупку современного диагностического оборудования (включая аппараты МРТ, КТ, флюорографы и маммографы), а также установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. До конца этого года в областном кардиодиспансере отремонтируют ангиограф, сообщил господин Бусаргин сегодня во время прямой линии. По его словам, деньги на эту цель уже выделили.