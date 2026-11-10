В Ростове продолжают восстанавливать отопление в 12 многоквартирных домах
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в 12 многоквартирных домах. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В Октябрьском районе на ул. Фрунзе, 5/2, демонтировали аварийный участок трубопровода. Завершить ремонт планируется 11 ноября. В Кировском районе на ул. Ульяновской, 53, устраняют повторный дефект. После завершения работ тепло должно поступить в дома на улицах Баумана и Тургеневской.
В то же время в нескольких районах города теплоснабжение уже восстановлено. В частности, устранены повреждения на улицах Павленко и Социалистической, Батуринской и бул. Платова. На ул. 11-й Линии после устранения дефектов теплосеть заполняется.
Проблемы с отоплением также сохраняются в Азове и Таганроге. В Таганроге аварийно-восстановительные работы продолжаются на Калужском проезде, в трех домах. Их планируют завершить до 20:00.
По данным Госжилинспекции, с момента запуска чат-бота по вопросам отопления полностью отработано 281 обращение, в том числе 29 за текущий день.