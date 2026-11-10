На Дону на модернизацию электросетей направили 5,8% годового финансирования
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на модернизацию электросетей освоили 1,7 млн руб. из предусмотренных на эти цели 29,3 млн руб. Исполнение бюджетной росписи составило 5,8%, следует из отчета о реализации региональной госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Всего за отчетный период выполнено 14 из 18 контрольных точек программы. Основное освоение средств, выделенных на модернизацию электросетей, запланировано на четвертый квартал 2026 года.
В отчете не уточняется, какие именно объекты электросетевого хозяйства планируется модернизировать и какие работы будут выполнены до конца года.