На Дону на модернизацию электросетей направили 5,8% годового финансирования

В Ростовской области за девять месяцев 2026 года на модернизацию электросетей освоили 1,7 млн руб. из предусмотренных на эти цели 29,3 млн руб. Исполнение бюджетной росписи составило 5,8%, следует из отчета о реализации региональной госпрограммы «Энергоэффективность и развитие промышленности», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».