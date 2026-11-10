В Дагестане за полгодам наказали за коррупционные нарушения 74 чиновника

Речь идет о нарушениях антикоррупционных требований, которые регулируют работу государственных и муниципальных служащих. В частности, законодательство обязывает чиновников представлять достоверные сведения о доходах и имуществе, предотвращать и урегулировать конфликты интересов, соблюдать ограничения и запреты, связанные с государственной службой. За несоблюдение этих требований служащим могут объявить замечание или выговор, а в предусмотренных законом случаях — уволить в связи с утратой доверия.