В Дагестане за полгодам наказали за коррупционные нарушения 74 чиновника
В Дагестане за первое полугодие 2026 года к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения привлекли 74 государственных и муниципальных служащих. Такие данные на совещании привел начальник Управления главы республики по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Артем Гарковенко, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.
Речь идет о нарушениях антикоррупционных требований, которые регулируют работу государственных и муниципальных служащих. В частности, законодательство обязывает чиновников представлять достоверные сведения о доходах и имуществе, предотвращать и урегулировать конфликты интересов, соблюдать ограничения и запреты, связанные с государственной службой. За несоблюдение этих требований служащим могут объявить замечание или выговор, а в предусмотренных законом случаях — уволить в связи с утратой доверия.
Отдельные данные о борьбе с коррупцией в регионе в сентябре представила прокуратура Дагестана. По информации надзорного ведомства, за первое полугодие 2026 года правоохранительные органы выявили на 33% больше коррупционных преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Прокурор республики Денис Авдеев обсудил результаты работы с руководителями правоохранительных органов.
В прокуратуре отметили, что наиболее высокие коррупционные риски сохраняются в сфере государственных и муниципальных закупок, распределения бюджетных средств и государственной службы. Денис Авдеев поручил усилить выявление коррупционных преступлений с участием высокопоставленных должностных лиц, а также случаев незаконной предпринимательской деятельности чиновников и их аффилированности с коммерческими организациями. Отдельное внимание он потребовал уделить выявлению конфликтов интересов.
Кроме того, правоохранительным органам поручили устанавливать имущество фигурантов коррупционных дел и их близких родственников, чтобы впоследствии добиваться его ареста и конфискации. Прокуратура также указала на необходимость своевременно исполнять судебные решения по антикоррупционным искам об обращении имущества в доход государства.
Профилактикой коррупционных нарушений в органах власти занимается Управление главы Дагестана. В сентябре 2026 года его представители провели семинар для сотрудников кадровых подразделений региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов, отвечающих за предупреждение коррупционных и иных правонарушений. Участникам разъяснили требования государственной антикоррупционной программы и порядок подготовки ежеквартальной отчетности о ее исполнении.
В октябре глава Дагестана Федор Щукин изменил структуру администрации и объединил два подразделения — управление по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград и управление по вопросам противодействия коррупции. Вместо них создали единое управление по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Его возглавил Артем Гарковенко, ранее руководивший кадровым подразделением администрации.