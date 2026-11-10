Патрушев оценил возможности плавучей платформы «Плот-47»

Платформа «Плот-47», по словам главы региона, позволяет значительно отодвинуть рубежи обнаружения и поражения целей от берега. Перехватывать угрозы с ее помощью можно еще до того, как они смогут нанести ущерб портам и другим защищаемым объектам.