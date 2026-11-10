Патрушев оценил возможности плавучей платформы «Плот-47»
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев смог оценить разработку ленинградских инженеров «Плот-47». Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Платформа «Плот-47», по словам главы региона, позволяет значительно отодвинуть рубежи обнаружения и поражения целей от берега. Перехватывать угрозы с ее помощью можно еще до того, как они смогут нанести ущерб портам и другим защищаемым объектам.
Недавно «Плот-47» с боевым модулем «Нарвал» испытали на Ладоге. Он успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники.
«С разработкой ознакомился Николай Патрушев. Обсуждались вопросы поддержки отечественных технологий, дальнейших испытаний и научного сопровождения проекта»,— отметил губернатор.
Господин Дрозденко рассчитывает, что взаимодействие с федеральными ведомствами позволит определить перспективы дальнейшего применения разработки.