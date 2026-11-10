КСП проверит волгоградский фонд капремонта по поручению губернатора Бочарова

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании 10 ноября поручил провести комплексную проверку регионального Фонда капитального ремонта с привлечением Контрольно-счетной палаты и принять «самые жесткие меры» к недобросовестным управляющим компаниям. Поводом стали нарушения при подготовке жилого фонда к отопительному сезону и рост жалоб жителей на бездействие УК.