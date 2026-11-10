КСП проверит волгоградский фонд капремонта по поручению губернатора Бочарова
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании 10 ноября поручил провести комплексную проверку регионального Фонда капитального ремонта с привлечением Контрольно-счетной палаты и принять «самые жесткие меры» к недобросовестным управляющим компаниям. Поводом стали нарушения при подготовке жилого фонда к отопительному сезону и рост жалоб жителей на бездействие УК.
По данным администрации региона, отопительный сезон стартовал планово, однако по ряду домов зафиксирован «низкий уровень подготовки внутридомового сетевого хозяйства». Глава региона потребовал усилить контроль за качеством капремонта, заменой лифтов и установкой приборов учета, а недостатки устранять «за счет подрядных организаций».
Поручение последовало через три недели после смены руководства Фонда капремонта. 21 октября исполняющей обязанности генерального директора назначена Наталья Пасечник, сменившая Василия Каменских.