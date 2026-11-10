На пятый этап реконструкции ливневок Ростова власти запросили 7,5 млрд рублей

В феврале 2026 года город приступил к реконструкции первого бассейна ливневой канализации. Подрядчиком выступила компания «СоюзДонСтрой». В рамках одного из этапов в Левенцовском микрорайоне прокладывают около 7 км коммуникаций и строят локальные очистные сооружения №2. К августу рабочие уложили около 2 км труб и смонтировали более 20 колодцев для бестраншейной прокладки сетей. Трассы проходят в районе улиц Доватора, Жданова, Ткачева, Еременко и проспектов Солженицына и Маршала Жукова.