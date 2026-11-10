На пятый этап реконструкции ливневок Ростова власти запросили 7,5 млрд рублей
Ростовская область запросила дополнительные 7,5 млрд руб. на реконструкцию ливневой канализации в Ростове-на-Дону. Заявку на финансирование пятого этапа проекта регион направил в сентябре 2026 года. Об этом 10 ноября на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2027–2029 годы сообщил первый заместитель министра финансов региона Андрей Веремейчук.
Первоначально реконструкцию ливневой системы оценивали в 73,4 млрд руб., однако к октябрю 2026 года стоимость выросла до 78,1 млрд руб., или на 6,4%. Проект предусматривает строительство двух очистных сооружений, двух канализационно-насосных станций и прокладку около 80 км сетей.
Основная задача — снизить риск подтоплений в западной части Ростова, прежде всего в Левенцовском жилом районе, а также на улицах Малиновского, Доватора и Мадояна. Новая система должна обеспечить отвод дождевой воды с территории, где живут более 200 тыс. человек.
В феврале 2026 года город приступил к реконструкции первого бассейна ливневой канализации. Подрядчиком выступила компания «СоюзДонСтрой». В рамках одного из этапов в Левенцовском микрорайоне прокладывают около 7 км коммуникаций и строят локальные очистные сооружения №2. К августу рабочие уложили около 2 км труб и смонтировали более 20 колодцев для бестраншейной прокладки сетей. Трассы проходят в районе улиц Доватора, Жданова, Ткачева, Еременко и проспектов Солженицына и Маршала Жукова.
Новые очистные сооружения смогут принимать до 49 тыс. куб. м дождевой воды в сутки. Технология предусматривает механическую и физико-химическую очистку, фильтрацию через песчаные и сорбционные фильтры, а также обеззараживание ультрафиолетом.
В проекте областного бюджета на 2027–2028 годы предусмотрели около 5,2 млрд руб. на второй этап реконструкции протяженностью 6,85 км. Из этой суммы 3,7 млрд руб. составит казначейский инфраструктурный кредит, еще 1,4 млрд руб. поступит из областного бюджета. В сентябре губернатор Юрий Слюсарь также сообщал о привлечении 8,7 млрд руб. федерального финансирования на приоритетный участок стоимостью 10,5 млрд руб. На строительной площадке запустили тоннелепроходческий щит.
Проблема подтоплений в Ростове сохраняется много лет. Сильные дожди регулярно затапливают улицы и тротуары, затрудняя движение транспорта и пешеходов. В 2016 году во время ливня погибла 14-летняя девочка, в 2023 году — 81-летняя жительница города. Реконструкция должна повысить пропускную способность ливневой канализации и снизить последствия сильных осадков.
Доходы Ростовской области в проекте бюджета на 2027 год составляют 344,85 млрд руб., расходы — 374,51 млрд руб. Дефицит запланирован на уровне 29,66 млрд руб. Первое чтение документа в Законодательном собрании региона назначено на 17 ноября.