Объем промпроизводства в Тамбовской области за девять месяцев превысил 336 млрд

По итогам работы индустриального сектора Тамбовской области за девять месяцев 2026 года выпуск продукции превысил 336 млрд руб. Индекс промышленного производства достиг 105,6%, что на 5 процентных пунктов выше среднероссийского значения. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.