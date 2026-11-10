Объем промпроизводства в Тамбовской области за девять месяцев превысил 336 млрд
По итогам работы индустриального сектора Тамбовской области за девять месяцев 2026 года выпуск продукции превысил 336 млрд руб. Индекс промышленного производства достиг 105,6%, что на 5 процентных пунктов выше среднероссийского значения. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
Благодаря расширению действующих мощностей в регионе появилось более 1 тыс. новых рабочих мест. Среднемесячная заработная плата выросла на 14% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в экономику субъекта поступило свыше 14 млрд руб. федеральных средств.
Господин Первышов отметил: «Для Тамбовской области одна из ключевых задач — достижение паритета между сельским хозяйством и промышленностью в доле валового внутреннего продукта».
Вчера стало известно, что за девять месяцев 2026 года промышленное производство в Курской области выросло на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольший вклад внесла обрабатывающая отрасль, где выпуск увеличился более чем на 11%.