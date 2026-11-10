С 2027 года прожиточный минимум в Волгоградской области вырастет
Он будет больше нынешнего на 1200 рублей
В Волгоградской области установили прожиточный минимум на 2027 год: на душу населения он составит 17,4 тыс. руб., что на 1,2 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Постановление администрации региона подписал губернатор Андрей Бочаров, документ опубликован 9 ноября.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 18,96 тыс. руб., для пенсионеров — 14,96 тыс. руб., для детей — 16,87 тыс. руб. Новые значения вступают в силу с 1 января 2027 года.
В 2026 году прожиточный минимум на душу населения в регионе составлял 16,3 тыс. руб., для трудоспособных — 17,75 тыс. руб., для пенсионеров — 14 тыс. руб., для детей — 15,8 тыс. руб.
Прожиточный минимум — это сумма, которой, по расчетам властей, должно хватить на базовые потребности на месяц: продукты, одежду и обувь, лекарства, коммунальные услуги, транспорт и другое.