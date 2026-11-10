Хуснуллин назвал КАД-2 импульсом для развития территорий
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание, посвященное строительству КАД-2 — новой скоростной кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Первый этап строительства КАД-2 включает мост через Неву. Будет возведено более 40 искусственных сооружений на протяжении 80 км, включая мост через Неву. Проект реализует госкомпания «Автодор».
Возведение трассы, по словам чиновника, является жизненно важной задачей для всей агломерации. Новая магистраль заберет на себя транзит и значительно улучшит транспортную ситуацию для местных жителей.
«Отдельно обратил внимание на развитие градостроительного потенциала вдоль новой трассы. Дорога должна давать импульс для развития территорий»,— подчеркнул зампред.
Господин Хуснуллин добавил, что каждый, кто задействован в реализации КАД-2, должен работать с максимальной отдачей. Важно четко понимать, что за ним стоят интересы миллионов людей, добавил чиновник.