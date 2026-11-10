Ставропольские ученые запатентовали алгоритм для беспилотных автомобилей

Второй проект СКФУ реализует с 2026 года. Он предусматривает создание энергоэффективных краевых нейро-гибридных архитектур для беспилотного транспорта. В июле университет сообщил, что Российский научный фонд выделил на исследования под руководством Дианы Калиты 18 млн руб. на три года — по 6 млн руб. ежегодно. Задача проекта заключается в том, чтобы объединить нейросетевые алгоритмы с менее ресурсоемкими математическими моделями и обеспечить обработку информации непосредственно на борту транспортного средства, без обращения к удаленным вычислительным системам.