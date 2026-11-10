Ставропольские ученые запатентовали алгоритм для беспилотных автомобилей
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали и запатентовали алгоритм, который позволяет беспилотным автомобилям точнее определять состояние дорожного покрытия при движении по неровным дорогам. Технология компенсирует колебания кузова и корректирует показания бортовых сенсоров. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба вуза.
Разработку возглавила ведущий научный сотрудник департамента науки СКФУ, кандидат технических наук Диана Калита. Алгоритм решает проблему искажения данных, с которой сталкиваются системы автономного управления при движении по ухабам. Когда автомобиль преодолевает неровности, его кузов раскачивается, меняет наклон и положение относительно дорожного полотна. Из-за этого бортовой компьютер может принять колебания автомобиля за изменения рельефа дороги и неправильно оценить расстояние до препятствия.
Новая система рассчитывает тряску, крен и тангаж кузова по показаниям датчиков, а затем отделяет эти параметры от реальных характеристик дорожной поверхности. Для этого разработчики объединили физическую модель автомобильной подвески с алгоритмами компьютерного зрения и фильтром Калмана, который оценивает состояние движущегося объекта по поступающим измерениям.
Одной из особенностей разработки стало динамическое перераспределение доверия к разным источникам информации. Если камера из-за плохой видимости, осадков или вибрации начинает передавать изображение низкого качества, алгоритм уменьшает вес оптических данных и больше полагается на инерциальные датчики. После восстановления качества изображения система возвращается к использованию данных камеры.
Кроме того, алгоритм учитывает параметры движения автомобиля в предыдущие моменты времени. Это позволяет компенсировать задержки обработки видеосигнала непосредственно внутри вычислительного цикла, без использования дополнительной буферизации. По словам Дианы Калиты, такой подход повышает скорость и точность обработки информации.
Разработку связали с двумя проектами Российского научного фонда. Первый — «Высокоскоростная и экономичная вероятностная фильтрация видеоданных беспилотного транспорта» — получил поддержку в рамках конкурса 2024 года. Его руководитель — Диана Калита. В ходе проекта ученые занимались ускорением обработки видеоданных, совершенствованием фильтров Калмана и снижением вычислительных затрат при работе систем компьютерного зрения.
Второй проект СКФУ реализует с 2026 года. Он предусматривает создание энергоэффективных краевых нейро-гибридных архитектур для беспилотного транспорта. В июле университет сообщил, что Российский научный фонд выделил на исследования под руководством Дианы Калиты 18 млн руб. на три года — по 6 млн руб. ежегодно. Задача проекта заключается в том, чтобы объединить нейросетевые алгоритмы с менее ресурсоемкими математическими моделями и обеспечить обработку информации непосредственно на борту транспортного средства, без обращения к удаленным вычислительным системам.
СКФУ рассчитывает, что новая разработка заинтересует производителей систем автономного вождения, адаптивного круиз-контроля и комплексов активной безопасности автомобилей (ADAS).