Корпоративные новости на “Ъ FM”
Акции «Т-Технологий» выросли за день на 1,4% на фоне снижения рынка, следует из данных Мосбиржи. 10 ноября компания отчиталась о росте операционной чистой прибыли в третьем квартале на 41% и рентабельности выше 32%. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков, отметили в «Альфа-Инвестициях». «Т-Технологии» также повысили прогноз на весь этот год: компания ждет рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 25%. Ближайшие дивиденды по акциям могут прийти уже в декабре.
Акции «Магнита» выросли на 44% от минимума в августе прошлого года. Сегодня бумаги ритейлера прибавили до 5%, достигнув 2077 руб. По мнению аналитиков, движение происходит преимущественно без фундаментальных причин, инвесторы отыгрывают падение акций. Еще одна из версий — крупный участник рынка закрывает шорт.
Рекламные бюджеты крупнейших компаний в России сократились на 19%. Итоги анализа рекламного рынка за первые девять месяцев 2026 года представила индустриальная платформа «Постмаркетинг». В рейтинге крупнейших рекламодателей произошли существенные перестановки. Wildberries вышел на первую позицию, сместив с лидерства «Сбер». Заметный рост позиций продемонстрировал Ozon, поднявшись сразу на три строчки и заняв третье место. Компания обошла ВТБ, «Яндекс» и Т Банк. ВТБ переместился с третьей на четвертую позицию.