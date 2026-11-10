Акции «Т-Технологий» выросли за день на 1,4% на фоне снижения рынка, следует из данных Мосбиржи. 10 ноября компания отчиталась о росте операционной чистой прибыли в третьем квартале на 41% и рентабельности выше 32%. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков, отметили в «Альфа-Инвестициях». «Т-Технологии» также повысили прогноз на весь этот год: компания ждет рост операционной чистой прибыли и совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 25%. Ближайшие дивиденды по акциям могут прийти уже в декабре.