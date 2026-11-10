Угольные компании Ростовской области добыли 3,1 млн тонн за восемь месяцев

В документе также сообщается о проведении 5,3 тыс. погонных метров подготовительных горных выработок. Для поддержки угольной отрасли регион заключил дополнительные соглашения с администрацией Шахт об оплате работ, выполненных в 2025 году по капитальному ремонту водоотливных комплексов шахтных вод.