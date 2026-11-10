На Ставрополье вновь зафиксировали циркуляцию вируса свиного гриппа

По итогам 45-й недели 2026 года заболеваемость составила 18,6 случая на 10 тыс. жителей. Это на 13,7% меньше, чем неделей ранее, и в 1,9 раза ниже среднемноголетнего показателя. Наиболее заметное снижение специалисты зарегистрировали среди детей от семи до 14 лет — на 20,8%. Случаи заболевания гриппом пока остаются единичными.