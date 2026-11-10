На Ставрополье вновь зафиксировали циркуляцию вируса свиного гриппа
В Ставропольском крае вторую неделю подряд лабораторные исследования выявляют вирус гриппа A(H1N1)pdm09, известный как свиной грипп. При этом число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает снижаться, а эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора 10 ноября.
По итогам 45-й недели 2026 года заболеваемость составила 18,6 случая на 10 тыс. жителей. Это на 13,7% меньше, чем неделей ранее, и в 1,9 раза ниже среднемноголетнего показателя. Наиболее заметное снижение специалисты зарегистрировали среди детей от семи до 14 лет — на 20,8%. Случаи заболевания гриппом пока остаются единичными.
Помимо A(H1N1)pdm09, лаборатории выявляют риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы. Все они относятся к возбудителям негриппозных респираторных инфекций.
Одновременно в регионе снижается заболеваемость COVID-19. За неделю медики зарегистрировали 21 случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущий отчетный период.
На фоне распространения респираторных инфекций в России постепенно увеличивается активность вирусов гриппа. По данным федерального Роспотребнадзора, за последние три недели доля лабораторных выявлений гриппа в стране выросла почти втрое. Еженедельно в России регистрируют от 500 тыс. до 600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Среди обнаруживаемых вирусов гриппа чаще всего встречается A(H1N1).
В Ставропольском крае продолжается прививочная кампания. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в рамках Национального календаря профилактических прививок регион получил за счет федерального бюджета 876,68 тыс. доз вакцины. К настоящему времени прививки сделали 646,29 тыс. человек, или 22,4% населения края.
В соответствии с рекомендациями федерального Роспотребнадзора, на эпидемический сезон 2026–2027 годов регионы должны обеспечить вакцинацию до 60% населения, в том числе не менее 75% граждан из групп риска. Прививочная кампания рассчитана на осенний период.
Вирус A(H1N1)pdm09 получил широкое распространение во время пандемии гриппа 2009 года. Впоследствии он закрепился в сезонной циркуляции и продолжает вызывать заболевания наряду с другими разновидностями гриппа. Его обнаружение в ходе лабораторного мониторинга само по себе не свидетельствует о начале эпидемии.