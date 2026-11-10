Главные новости за 10 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»
Администрация Воронежа направила кассационную жалобу в Верховный суд России в рамках спора о комплексном развитии территории (КРТ) «квартала мойщиков». О планах городских властей обжаловать решения нижестоящих судов в высшей инстанции «Ъ-Черноземье» сообщал 2 ноября.
Официальный дилер ГАЗ в Воронеже — компания «Авторитэйл» (входит в одноименную группу с бенефициарами из Катара) — начал продавать автомобили «возрожденной с участием китайских автопроизводителей» Volga. Данные о дилерстве также подтверждаются на сайте марки.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Андрей Бубело освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. На этом посту чиновник проработал около двух месяцев. Сведения о назначении нового руководителя ведомства пока не раскрываются.
Арбитражный суд Липецкой области по ходатайству финансового управляющего ввел временный запрет на выезд за пределы России в отношении признанного банкротом предпринимателя Евгения Викулина. Реестр требований кредиторов должника превышает 900 млн руб. Финансовый управляющий выявил факты регулярных дорогостоящих зарубежных поездок бизнесмена в период процедуры банкротства.
Арбитражный суд Курской области в полном объеме удовлетворил исковое заявление администрации Курчатовского района к московскому АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог», взыскав с подрядчика 100,7 млн руб. за срыв контракта по реконструкции теплосети в селе Дичня. Ранее с этой компании губернатор Александр Хинштейн требовал «содрать семь шкур».
Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» объявило торги на ремонт трассы Ливны — Евланово — Долгое в Ливенском районе. Начальная цена контракта составляет 285,9 млн руб. Работы планируется провести на двух участках общей протяженностью порядка 8,5 км.
Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» отменило проведение двух электронных конкурсов на ремонт участков дороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский совокупной протяженностью 42,9 км. Суммарная начальная цена контрактов составляла 2,13 млрд руб.