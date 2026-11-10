Пензенский суд рассмотрит дело о мошенничестве при открытии ИП
Ущерб бюджету составил 350 тысяч рублей
Городищенский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
По версии следствия, в феврале 2024 года пензенец подал в районную администрацию документы на выплату по социальному контракту для открытия ИП в сфере бурения скважин. При этом он умышленно занизил сведения о доходах своих и супруги за октябрь–декабрь 2023 года, чтобы получить госпомощь. На основании этих документов он незаконно получил 350 тыс. руб. По ходатайству следователя суд арестовал банковские счета обвиняемого и прицеп к автомобилю.
По данным карточки суда, речь идет о Дмитрии Турецкове. Дело поступило на рассмотрение судьи Игоря Барышенского 2 ноября. Первое слушание еще не назначено.
Дмитрий Турецков зарегистрировал ИП в 2004 году. Основным ОКВЭД он выбрал розничную торговлю в палатках и на рынках. В 2008 году он решил ИП закрыть. С июня 2016-го по октябрь 2022 года господин Турецков был директором ООО «Вета+» (аптека). Компания была зарегистрирована в Городище Пензенской области. В декабре 2025 года юрлицо ликвидировали.