Пензенский суд рассмотрит дело о мошенничестве при открытии ИП

По версии следствия, в феврале 2024 года пензенец подал в районную администрацию документы на выплату по социальному контракту для открытия ИП в сфере бурения скважин. При этом он умышленно занизил сведения о доходах своих и супруги за октябрь–декабрь 2023 года, чтобы получить госпомощь. На основании этих документов он незаконно получил 350 тыс. руб. По ходатайству следователя суд арестовал банковские счета обвиняемого и прицеп к автомобилю.