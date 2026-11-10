Дворец бракосочетаний откроется в новом культурном комплексе Ставрополя

Пятиэтажное здание объединит несколько культурных площадок. В нем оборудуют концертный зал на 2,5 тыс. зрителей, театральный зал на 600 мест, музейные и выставочные пространства, книгохранилище и дворец бракосочетаний. Проект также предусматривает помещения для занятий хореографией, балетные классы, репетиционные залы для музыкантов, конференц-зал на 200 человек и переговорную комнату.