Дворец бракосочетаний откроется в новом культурном комплексе Ставрополя
В Ставрополе в юго-западной части города откроют дворец бракосочетаний. Он разместится в культурно-образовательном и музейном комплексе на улице Ивана Щипакина, строительство которого оценивается в 14,3 млрд руб. Открытие объекта весной 2027 года анонсировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании федерального оргкомитета по подготовке к 250-летию города.
Пятиэтажное здание объединит несколько культурных площадок. В нем оборудуют концертный зал на 2,5 тыс. зрителей, театральный зал на 600 мест, музейные и выставочные пространства, книгохранилище и дворец бракосочетаний. Проект также предусматривает помещения для занятий хореографией, балетные классы, репетиционные залы для музыкантов, конференц-зал на 200 человек и переговорную комнату.
Строительство комплекса на улице Ивана Щипакина, 4 началось летом 2024 года. Подрядчиком выступает ставропольское ООО «Инженерные технологии». Стоимость государственного контракта составляет 14,28 млрд руб. Работы финансируют в рамках краевой программы «Сохранение и развитие культуры».
В августе 2026 года министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров сообщал, что строительно-монтажные работы выполнены на 60%. На тот момент подрядчик занимался прокладкой инженерных сетей и черновой отделкой помещений. Вокруг здания планируют обустроить парк и парковку.
Изначально власти рассчитывали завершить строительство до конца 2027 года. Однако 9 ноября Владимир Владимиров заявил, что комплекс планируют открыть весной следующего года. Губернатор назвал его крупнейшим культурным объектом на юге России.
Открытие комплекса станет одним из мероприятий, приуроченных к 250-летию Ставрополя. Проект юбилейной программы включает 86 пунктов. В нее вошли фестивали, выставки, ярмарки, образовательные и культурно-просветительские проекты, а также строительство, реконструкция и благоустройство городских объектов. Часть программы власти начали реализовывать в 2025 году.
Среди крупных инфраструктурных проектов — строительство двух школ в юго-западной части города. Одно учебное заведение на 1,55 тыс. мест планируют сдать в 2027 году, второе, рассчитанное на 1,825 тыс. учеников, — в 2028-м. Ранее в новом микрорайоне также открыли детский сад на 300 мест.
К юбилею города власти рассчитывают завершить реконструкцию Александровской площади в центре Ставрополя. На эти работы направили почти 1,7 млрд руб., большую часть суммы выделил краевой бюджет. Проект охватывает территорию площадью около 20 тыс. кв. м. Подрядчик ООО «Инженерные технологии» должен завершить работы к 1 сентября 2027 года.
День города Ставрополя традиционно отмечают в третью субботу сентября. В 2027 году краевая столица отметит 250-летие со дня основания.